Covid GF Vip | come stanno Luca Onestini | Patrizia Rossetti | Romita e Gnocchi

(Di lunedì 14 novembre 2022) La diciassettesima edizione è andata in onda normalmente nonostante la situazioneal GF Vip 7.è noto, nelle ultime ore, Attilio, Charliesono risultati positivi. I quattro concorrenti si sono collegati dai luoghi in cui sono in quarantena. IN AGGIORNAMENTO GF Vip: Signorini conduce in studio nonostante il bacio con Pamela Prati Durante il daytime pomeridiano di oggi, lunedì 14 novembre 2022, Alfonso Signorini aveva svelato qualche anticipazioni della puntata del GF Vip di stasera. Il conduttore ha fatto il punto della situazione informando i telespettatori che la situazione è sotto controllo e i Vipponi, sia quelli risultati positivi che quelli attualmente negativi, sono costantemente ...

Gf, Pamela Prati positiva al: paura per Alfonso Signorini, baciato sulle labbra Gf, la Casa sarà demolita: la produzione abbandona Cinecittà Dopo 20 anni di onorato servizio, lo spazio ...Gf, Pamela Prati positiva al: paura per Alfonso Signorini, baciato sulle labbra Uk, coppia gay si sposa dopo che 31 chiese hanno respinto la loro richiesta Dopo avere girato per 31 chiese ...GF Vip 7: la diretta minuto per minuto della diciassettesima puntata 21.48: Breve anteprima. 21.52: Signorini entra in studio. “Il Covid è entrato nella casa”, dice. Poi ironizza: “Se sono ...La Casa del Gf Vip sarà smantellata. No, non si tratta di una misura cautelativa dovuta al contagio da Covid, divampato la scorsa settimana tra i concorrenti del reality, ma di ...