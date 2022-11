Covid al GfVip | positiva anche Pamela Prati I virologi | «Si conferma l’inutilità di “bolle” e tamponi»

(Di lunedì 14 novembre 2022) La dimostrazione del fatto che «le“zero”», i continuio i peridi di isolamento «servono a poco», quando non sono del tutto inutili. Matteo Bassetti e Massimo Andreoni concordano sulla lettura da dare al caso dei contagiall’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove nei giorni scorsi la produzione ha dato notizia dei quattro casi accertati di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, ai quali nelle ultime ore si aggiunto quello di, uscita dalla casa giovedì scorso e protagonista, tra l’altro, di un bacio con Alfonso Signorini.È stata la stessa ex inquilina a dare notizia della sua positività, con un post su Instagram ...

Ma cosa succederà alla programmazione, la programmazione è a rischio Nella casa sono stati rilevati ben 4 casi di Covid-19 e questo ha gettato nel panico i concorrenti della casa. Dopo settimane di defezioni dovute a ritiri e provvedimenti disciplinari, un nuovo uragano sta travolgendo la Cinecittà: nella Casa del Gf Vip 7 è arrivato il Covid e ha già mietuto diverse vittime.