Covid al Gf Vip 7 | anticipazioni | aumentano i positivi | televoto annullato Ecco cosa accadrà stasera

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 14 novembre 2022)al Gf Vip 7 che cambia le dinamiche all’interno del programma. Oggi, lunedì 14 novembre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. In studio, ci sarà come di consueto al timone Alfonso Signorini accompagnato dalle sue opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Si occuperà della parte social Giulia Salemi. Sarà L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sierotà al Gf Vip 7, Alfonso Signorini fa una precisazione per i concorrenti Gf Vip 7, caos nella casa dopo il caso di Marco Bellavia. Squalifiche in arrivo? Gf Vip 7,puntata 6 ottobre, tra addii e un ritorno a sorpresa? Gf Vip 720 ottobre, un ritorno in casa, eliminazione e nuovi ingressi Gf Vip 7 ...