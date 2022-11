Cosa sta vivendo Michael Schumacher | Domenicali | drammatica rivelazione sul pilota

(Di lunedì 14 novembre 2022) Una giornata particolare al Foro Italico, a Roma: si celebra infatti la cerimonia della consegna dei Collari d'oro. E tra i presenti, ecco Stefano, presidente e ad del Formula One Gruop, il quale nel suo intervento ha parlato del circus, delle sfide del futuro ma anche di. Sulla leggenda ferrarista, sette titoli mondiali,ha affermato: "è sempre presente, un ragazzo straordinario. Stauna vita molto particolare e che è giusto rispettare. Une un campione del mondo che ha lasciato il segno. A livello personale e professionale per me rimane unico". Poche parole, emozionate ed emozionanti. Dunque, l'ad della della Formula 1 ha spiegato che il circus "stauna fase davvero ...

c'entra TikTok L Att ha dato un colpo micidiale a Facebook e al suo predominio del mercato ... Licenziamenti anche in Italiaarrivando il Black Friday: i nostri consigli per gli acquisti Elon ...Il team ora ha in programma di dimostrare che il tag chimico può fare la stessase collegato a ... Licenziamenti anche in Italiaarrivando il Black Friday: i nostri consigli per gli acquisti ...Dopo le scuse, Enrico Montesano annuncia che farà causa alla Rai. Quella maglietta con il simbolo della Decima Mas, flottiglia d'assalto della marina militare fascista che ...Roma, 14 nov (Adnkronos) - "Una cosa assurda". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Matteo Orfini rispondendo a Tommaso Nannicini che, sempre con un tweet, si era lamentato per il fatto ...