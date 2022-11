Cosa sappiamo dell' attentato a Istanbul

(Di lunedì 14 novembre 2022) Domenica, attorno alle 16:20 ora locale, una bomba è esplosa in una strada commerciale molto frequentata nel centro di, l'Istiklal Caddesi, provocando sei morti e ottanta feriti. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha definito quanto accaduto come "un vileterroristico". Nella notte il ministro'Interno Soumeylan Soylu ha dichiarato all'agenzia ufficiale di Anadolu che la persona che avrebbe piazzato la bomba è stata presa e ha accusato il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) di essere il mandante: "Secondo le nostre conclusioni, l'organizzazione terroristica del Pkk è responsabile'attacco". Non è ancora noto però chi sia l're e se si trattia donna accusata nella giornata di domenica ...

Una bomba è esplosa in una via del centro della città turca e ha provocato sei morti e decine di feriti. L'attentatore è stato arrestato, ha detto il ministro dell'Interno, che accusa il Pkk. Nessuno ...Istanbul, e il mondo occidentale, sconvolti da un nuovo attentato. "E' stato un vile attentato" ha attaccato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan commentando l'attacco terroristico nell'... Attentato a Istanbul, è strage: cosa sappiamo. Il video dell'attacco in pieno centro Una bomba è esplosa in una via del centro della città turca e ha provocato sei morti e decine di feriti. L'attentatore è stato arrestato, ha detto il ministro dell'Interno, che accusa il Pkk.