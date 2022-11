Cortina | la regina del gusto

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 novembre 2022) Se un piccolo paese di montagna continua a essere, da anni, la meta più desiderata dagli amanti dell’alpinismo, dai turisti e dai vacanzieri, un motivo c’è.è la conca più bella, senza pari, i panorami lasciano senza fiato, sia per gli sportivi che si avventurano sulle cime più alte, sia per il turista più pigro che si dirige nella Perla delle Dolomiti perché è il place to be. Che tu sia sulla terrazza di un rifugio, in una forcella, in centro al paese o nella terrazza della tua camera d’albergo,ti stupisce. Per quanto, però, al giorno d’oggi, e soprattutto dopo la pandemia, le persone siano sempre più alla ricerca di spazi aperti e natura, purtroppo e, perché no, per fortuna, questo non è sufficiente a renderci stanziali e affezionati ad un luogo. Il nostro dna ce lo impone, abbiamo bisogno, soprattutto in vacanza, di lasciarci ...