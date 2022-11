Corbo | “Valore della rosa del Napoli? Vi dico quanto valgono Kvara | Kim e…

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Antonioindica qual è ildele rivelacalciatori come, Kim e tanti altri Antonio, giornalista ed editorialista del quotidiano La Repubblica, si sofferma sul realedeldopo un inizio di stagione a dir poco esaltante. Nel suo appuntamento con la rubrica “il graffio”, sull’edizione online del giornale, il giornalista ha elaborato in cifre il realedel team azzurro: “Se rimane stabile ildei giocatori maturi o già affermati come Di Lorenzo quotato 40 milioni, per molti altri schizza in alto. Meret, il primo. Valeva zero quando fu richiesto in prestito dallo Spezia, oggi non costa meno di ...