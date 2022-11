Coppia gay si sposa dopo che 31 chiese hanno respinto la loro richiesta

Altalex

Oltre 30 chiese prima di poter pronunciare il fatidico sì. Si è conclusa il mese scorso a Waltham Abbey, Essex Wanstead, l'Odissea di Shane Yerrell, 39 anni, e David Sparrey, 30 anni, unacristiana che ha atteso mesi prima di ottenere il benestare della Chiesa e potersi sposare. Gf Vip, Pamela Prati positiva al Covid: paura per Alfonso Signorini, baciato sulle labbra Uk, ...'Alberto è sempre stato, non ha mai guardato una donna con interesse', spiega Taylor Mega. 'Poi ... ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono unaaperta'. Coppie di fatto gay: no alla pensione di reversibilità - Podcast Si è conclusa il mese scorso a Waltham Abbey, Essex Wanstead, l'Odissea di Shane Yerrell, 39 anni, e David Sparrey, 30 anni, una coppia gay cristiana che ha atteso mesi prima di ottenere il benestare ...Sono riusciti a sposarsi in chiesa dopo essere stati respinti per 31 volte perché gay. “Siamo credenti e volevamo sposarci davanti a un parroco – ha raccontato la coppia -. Tutti meritano di essere un ...