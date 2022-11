Cop27 | altro che fallimento | rischia di essere un passo indietro Non c’è intesa neanche sull’obiettivo minimo di contenere a 1 | 5°C il riscaldamento globale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) A Sharm el Sheikh arrivano i ministri, ma gli occhi sono puntati soprattutto sul G20 di Bali, dove Joe Biden e Xi Jinping concordano di riavviare i colloqui tra Stati Uniti e Cina, come parte dei negoziati internazionali sul clima. Così inizia la seconda settimana di Cop 27, dopo i primi sette giorni di lavori a rilento. I negoziatori stanno cercando di elaborare la bozza di testo da concordare, ma non c’è una visione comune neppuredi non superare l’aumento della temperatura a 1,5°C sopra i livelli preindustriali. Nel testo di Glasgow è rimasto quel riferimento al target “ben al di sotto dei 2°C”, eredità dell’accordo di Parigi a cui molte economie ora si appigliano. C’è una prima bozza di documento su un fondo per le perdite e i danni al 2024, ma la discussione è ancora aperta. Tra le cause che frenano i negoziati, anche l’assenza della Cina. A Bali, ...