Contratto scuola | come saranno accreditati gli arretrati per il personale in servizio | le supplenze brevi e i pensionati

La sottoscrizione dell'aspetto economico delper il personale dellaavvenuta nella giornata dell'11 novembre 2022, apre la via per proseguire la trattativa sulla parte normativa e sugli ordinamenti professionali dei vari settori ...Ilconsente la corresponsione, entro la fine del 2022, di arretrati per 2.450 euro medi a ... per 13 mensilità: Agli insegnanti didell'infanzia e primaria aumenti che vanno da 63 ...Aumenti agli stipendi dei docenti. E’ quanto emerge dal nuovo contratto per scuola e istruzione firmato nelle scorse ore all’Aran. La richiesta richiesta dal comparto scolastico negli ultimi mesi, ...I genitori scrivono alla Regione: «Congelate i posti per un altro anno. I nostri ragazzi sono stati privati dei loro insegnanti nel giro di un paio di giorni» ...