Contratti telefonici | evitare le truffe? Ecco a cosa bisogna stare attenti

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 novembre 2022) Come si possonoleattuate da call center, come l’attivazione dia nostra insaputa?le informazioni da sapere. Non è raro che capiti a clienti di vedersi attivatidi diversi operatori e incappare in vere e proprie. Queste principalmente avvengono via telefono, con chiamate da call center che approfittano della poca informazione dei consumatori per trarli in inganno, promettendo migliorie dei servizi e riduzione dei costi. PexelIn tanti sono anche coloro che truffano spacciandosi per venditori di luce e gas o di altri servizi di grande utilità. A volte ci si può anche ritrovare ad avere attivata una tariffa che non è stata richiesta, semplicemente per aver ...