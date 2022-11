Consiglio Ue | alta tensione col ministro di Orbàn sui rapporti con Mosca | veto agli aiuti per Kiev Ok alle sanzioni contro l’Iran

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 novembre 2022) «IlEuropeo ha lanciato la missione di assistenza militare dell’Ue Eumam per sostenere l’Ucraina nella guerra di aggressione in corsola Russia e fornire addestramento a un massimo di 15mila membri delle forze armate ucraine». Lo annuncia con un tweet la presidenza ceca, mentre a Bruxelles è ancora in corso ilAffari Esteri. La missione di addestramento dei militari diera già stata anticipata nelle scorse settimane. Con il vertice di oggi, però, è arrivato il via libera definitivo per far partire ufficialmente il progetto. I ministri degli Esteri europei hanno raggiunto un’intesa anche sull’ampliamento delleeconomiche29 individui e 3 entità riconducibili al governo iraniano. Una decisione che si aggiunge...