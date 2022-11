Consegnati i Collari d' oro | Malagò “Altro anno da record”

(Di lunedì 14 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – A forza di ripetere che stavamo vivendo un“irripetibile” – tra le medaglie olimpiche di Tokyo e la capacità di andare oltre le aspettative in decine di sport – la magia si è avverata di nuovo. Con una forza ancora più travolgente. E così vale la pena celebrare il 2022 con la stessa eccitazione del 2021. Anzi, con un'enfasi se possibile maggiore visto che vincere è difficile ma confermarsi vincenti è la vera sfida ai limiti dell'impossibile. “Non abbiamo mai vinto così tanti titoli mondiali nelle discipline di squadra e individuali come in questo 2022. Abbiamo raggiunto ilassoluto da quando esiste il Comitato Olimpico” ha esultato il presidente del Coni, Giovanni, inaugurando la cerimonia di consegna deid'Oro, presso la Palestra Monumentale del Foro Italico. “Per una ...

Nella palestra monumentale di Palazzo H, all'interno dell'Università degli Studi del Foro Italico a Roma si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro del Coni.