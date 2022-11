Confindustria | mercoledì appuntamento con il PMI Day 2022

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ organizzata daBenevento, per il prossimo 16 Novembre, a partire dalle ore 9.00, la 13^ giornata nazionale del PMI DAY. Tema dell’edizioneè la bellezza. La bellezza del saper fare italiano, espressione delle capacità, dei valori, della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle imprese. La bellezza, come asset, come carattere distintivo e fattore competitivo che nasce dall’attitudine a “fare bene”. Bellezza come cultura della formazione e della ricerca, come qualità delle relazioni che si sviluppano all’interno della comunità aziendale. Bellezza come bene comune da comunicare e condividere con l’ecosistema. Bellezza come libertà, giustizia, tolleranza, solidarietà e legalità. Per la giornata delle Piccole e Medie Imprese,...