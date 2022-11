Confessione del calciatore | la verità era attesa da anni

Don Paolo, che risponde da un utenzaGovernatorato della CittàVaticano, prima lo invita a ...per la legge canonica non può riferire né il contenuto né il fatto stesso dell avvenuta...debutto sabato 19 novembre alle ore 21 - con replica domenica 20 alle 18 - nella Sala Futura... Non una, semplicemente il racconto della propria vita. Una fotografia delle speranze e ...Carlotta Ferlito, la dolorosa storia con la ginnastica artistica: Cose passate, che nella testa non passano mai Di recente La Repubblica ha aperto un'inchiesta sulle violenze psicologiche nel mondo de ...Francesca Fagnani e la conduttrice distrutta totalmente dal dolore: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda ...