Condoleeza Rice | la storia della principessa guerriera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022)nasce a Birmingham, in Alabama (USA), il 14 novembre del 1954. Il nome di battesimo Condoleezza deriva dall’espressione italiana usata in musica classica “con dolcezza”. Cresciuta in periferia nel quartieremiddle-class nera, sempre in bilico tra vita dignitosa e povertà, in mezzo alla lotta antirazzista, arriva a sedere su quella che fu la poltrona di Thomas Jefferson, Henry Kissinger e di Colin Powell, altro afroamericano come lei. È stata infatti il 66º Segretario di Stato degli Stati Uniti, nella seconda amministrazione di George W. Bush; la prima donna afroamericana a ricoprire tale carica, e la seconda donna dopo Madeleine Albrigt . Durante la prima amministrazione Bush ha rivestito il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale. Prima di entrare in politica, è stata docente di Scienza politiche e ...