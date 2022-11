Con la ricostruzione dell’Ucraina ci guadagnano le emissioni svizzere

Leggi su panorama

(Di lunedì 14 novembre 2022) Per una volta la Svizzera non arriva puntuale, anzi, sugli obiettivi climatici che si è data è in abbondante ritardo. Il Governo di Berna ha stabilito di dimezzare le propriedi Co2 entro il 2030, poco meno di quanto dovranno fare nello stesso periodo i Paesi Ue che hanno l’obiettivo di ridurle del 55%. Visto però il ritardo sulla tabella di marcia e l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo abbattendo effettivamente il proprio inquinamento atmosferico, la Svizzera ha deciso di ricorrere a un artificio reso possibile dagli accordi internazionali, grazie al quale usufruirà di progetti verdi realizzati altrove per compensare le suedi Co2. Tra questi, anche ladi un Paese distrutto dalla guerra come l’Ucraina andrà a vantaggio della Co2 svizzera. L’accordo di Parigi consente infatti la “cooperazione” ...