Comune di Livorno | Concorso per 1 Dirigente Politiche Sociali

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeper l’Area Dirigenza per il settoree Socio Sanitarie. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo determinato. Bando diE' aperta, presso ildi, procedura selettiva pubblica per la eventuale copertura a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di unQUD (Qualifica unica dirigenziale) Comparto funzioni locali - Area dirigenza per il settoree socio sanitarie. Requisiti ed Invio della Domanda Termine di scadenza per la ...