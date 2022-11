Collari d’Oro | Bagnaia | “Valentino Rossi era estremamente felice per me”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Si parla sempre di motociclismo come di sport individuale, ma in realtà dietro ci sono tantissime persone. Io sono solo quello che porta al traguardo il tutto, quando ci si riesce. E’ un lavoro combinato. Il mio team, la Ducati, è stata fondamentale.? Era, è stato anche il primo titolo per la VR46 Academy”. A parlare è il campione del mondo MotoGp Francesco, a margine della cerimonia di consegna dei. Il 25enne torinese non ha ancora metabolizzato: “Quando riuscirò a stare un po’ a casa mi guarderò dietro e capirò, adesso ancora no, servirà tempo – ha aggiunto – Mi hanno fatto piacere che mi abbia seguito anche chi non era appassionato di motociclismo. Sono onorato, vincere con una scuderia che non vinceva dal ...