Classifica Serie A all’alba della sosta | super Napoli | mischia Champions

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) È arrivata ladei campionati internazionali in vista dell’ormai imminente Mondiale di calcio che si disputerà in Qatar. Mentre tutti gli appassionati attendono il fischio iniziale di Qatar-Venezuela, match inauguralemanifestazione iridata che scenderà in campo domenica prossima, i tifosi italiani (e non solo) fanno i conti con lo spettro dello stop dei campionati analizzando le classifichepropria squadra del cuore. Cosa è successo in questo quindici sfide di campionato? Ecco laA che fotografa, fortemente, la situazione attuale che ci trascineremo fino ai primi giorni del 2023.A: ilcrea il vuoto, incertezza alle sue spalle Torino-Milan (Photo credits: AC ...