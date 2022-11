Clan Casamonica | allarme dell' Antimafia | gli affari illeciti si sono spostati nella provincia romana

leggo.it

Oltre cento arresti dei membri dele sequestri milionari nella Capitale. Così ora i'colonizzano' la provincia di Roma. È l'allarme che emerge dopo le ultime inchieste della Direzione Distrettuale Antimafia sulla ...... già vittima di usura da parte di esponenti deldei. Lo abbiamo potuto fare perché in questi anni abbiamo rafforzato l'impianto della legge regionale antiusura per essere in grado di ...