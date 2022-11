Cinque giorni d' isolamento anche per sintomi lievi di covid Spallanzani | è fase della responsaibilità

(Di lunedì 14 novembre 2022)diper gli asintomatici eper chi hase non si ha la febbre, ma con l'accortezza di usare la mascherina se non ci si è negativizzati nei ...

di isolamento per gli asintomatici eanche per chi ha sintomi lievi se non si ha la febbre, ma con l'accortezza di usare la mascherina se non ci si è negativizzati nei ...I sistemi di voto e di conteggio, ereditati dal passato, sono goffi: adalle elezioni, non si sa chi avrà la maggioranza al Congresso. Nel 2000 il mondo rise, quando Bush Jr e Gore ...Previsioni meteo per il 14/11/2022, Alghero. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 12 e 20°C ...A partire dal 13 agosto, infatti, il nuovo «congedo di paternità obbligatorio» riconosce ai padri, lavoratori dipendenti, un permesso di 10 giorni collocabili tra i due mesi prima della data presunta ...