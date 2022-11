Ciclocross | Wout Van Aert definisce il suo calendario verso i Mondiali Esordio a Kortrijk | probabile “no” alla Val di Sole

(Di lunedì 14 novembre 2022) La stagione delè ormai entrata nel vivo. Cinque round di Coppa del Mondo completati e titoli continentali assegnati in quel di Namur, è già iniziato per molti il percorso di avvicinamento all’importantissimo obiettivo deidi Hoogerheide. Le prime indiscrezioni avevano parlato di unVanintenzionato a parteciparerassegna iridata dopo l’assenza dello scorso anno. Le ultime notizie, diffuse dal media belga HLN confermano questa ipotesi stilando anche undella sua stagione in vista. L’dovrebbe avvenire il 26 novembre a, in Belgio, in occasione della seconda tappa del X2O Trofee, circuito belga teoricamente di seconda fascia ma a cui partecipano spesso tutti i più ...

