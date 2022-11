Chiusura del GF Vip 7 | tutto già deciso Nuovo aggiornamento | c’è la data

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ci sono problemi al GF Vip 7: nelle ultime ore non si parla d’altro che dei concorrenti che hanno contratto il Covid e di quelli più a rischio dopo l’accertamento della positività e il conseguente isolamento di Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Attilio Romita e Patrizia Rossetti. Anche Pamela Prati, ultima eliminata dal reality, è risultata positiva. Proprio giovedì scorso, quando è uscita dalla Casa e raggiunto lo studio, aveva baciato sulle labbra Alfonso Signorini e Marco Bellavia, motivo per cui si temeva che la diretta di lunedì 14 novembre fosse a rischio. Ma a quanto pare andrà in onda regolarmente e il conduttore si collegherà con i 4 vipponi isolati. Leggi anche: “Com’è entrato nella Casa”. Covid al GF Vip, parlano gli esperti GF Vip 7, quando finisce: la“La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è ...

