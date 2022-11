Chi è Paolo Carullo | il marito di Miriam Leone | che lavoro fa e come si sono conosciuti

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 14 novembre 2022) Chi èdella bella? Se vuoi conoscere qualcosa di più sulla coppia non devi fare altro che proseguire nella lettura di questo articolo per conoscere alcune informazioni su, chi è ildi: chi è ildiè un imprenditore legato al mondo della finanza.la sua bellissima moglie e attrice, ancheè di origine siciliana (è nato a Caltagirone in provincia di Catania). Fin da piccolo ama i numeri e ...