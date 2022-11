Chi è Luigi Calcara | il futuro marito di Valerio Scanu

(Di lunedì 14 novembre 2022)si sposa con, il suo compagno. Da sempre molto riservato, è la prima volta che l’artista sardo condivide un momento così privato della sua vita sui social e in effetti il video della proposta di matrimonio è arrivato in rete grazie ad un amico che ha ripreso la scena.si è dichiarato al suo compagno, professore universitario de La Sapienza di Roma. Con una proposta di matrimonio plateale,si dichiara anche omosessuale. Il cantante infatti non aveva mai svelato il suo orientamento sessuale pubblicamente, fino a questo momento. La proposta di matrimonio disi è ...

... gli ultimi gossip In tanti si staranno ovviamente chiedendosarà mai il futuro marito di ... In base alle indiscrezioni raccolte dal portale Biccy.it lui si chiamaCalcara , è di origini ...era presente a Venezia riferisce di un tifo impressionante tanto da sembrare di giocare al Granillo , dalla tv si sentivano solo i tifosi della Reggina per calore ed incitamento. E probabilmente ...Ha 32 anni ed è di origine siciliana. Da anni Luigi Calcara vive a Roma, dove ha avviato una brillante carriera universitaria come docente e ...Valerio Scanu si sposa. Il cantante ha chiesto la mano del suo compagno, Luigi Calcara, docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica ...