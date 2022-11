Chi è Dora Maar | la donna che amò il “diavolo”

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 14 novembre 2022) Per decenniè stata considerata la più misteriosa ed enigmatica tra le tante donne di Pablo Picasso. Solo una grande retrospettiva itinerante a lei dedicata, all’inizio degli Anni Duemila, ha svelato al mondo quanto le sue opere d’arte, prevalentemente foto e quadri, siano passate in silenzio quando lei era “semplicemente” la musa del grande artista spagnolo. La vita di, compagnia di vita del pittore per circa dieci anni a partire dal 1936, è sempre passata in secondo piano rispetto al periodo passato con lui. In realtà, prima di conoscere Picasso lavorava già come fotografa e frequentava i surrealisti. Continuò per un paio di decenni a dipingere dopo la fine della loro storia, seppur riluttante ad attirare attenzione verso se stessa. “Tu sei il”, la si immagina urlare a Pablo Picasso nel libro ...