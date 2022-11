(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Da 9 anni non esiste più politicamente, ma ha solo una vita giuridica. Pur avendo chiuso i battenti nel 2013 per lasciare il posto alla ‘nuova’ Forza Italia, il Popolo della libertà è un partito fantasma, ma non proprio invisibile, visto che ha ancora tantida pagare. Spulciando l’ultimo bilancio, quello chiuso al 31 dicembre 2021, si scopre infatti che continua a essere in rosso e a garantirne la sopravvivenza ci pensa sempre uno dei suoi fondatori, Silvio, con un ‘prestito infruttifero’ di quasi 3di euro concesso nel 2013. Carte alla mano, l’ex partito nato nel 2009 dalla fusione di Fi e An, di fatto, è debitore non solo nei confronti del Cav ma anche di Forza Italia per circa 1 milione e mezzo di euro e dell’ex partito di Gianfranco Fini per poco meno di 700mila euro, a causa di un ...

Adnkronos

...Governo di. Per permettere alle famiglie ed alle imprese di avere più tempo per pagare le cartelle. Anche perché le procedure esecutive avviate dal Fisco, quando non si onorano i...... al quale lo Stato sceglie di rinunciare per non bloccare la macchina della riscossione con...(qui avevamo parlato della pace fiscale come uno dei punti principali del programma di)... Centrodestra, i debiti del 'Pdl fantasma': Berlusconi creditore per 3 milioni Il partito che doveva riunire il centrodestra mantiene una vita solo giuridica: è indebitato per 7,5 milioni di euro. Due contenziosi aperti con ...(Adnkronos) - Da 9 anni non esiste più politicamente, ma ha solo una vita giuridica. Pur avendo chiuso i battenti nel 2013 per lasciare il posto alla 'nuova' Forza Italia, il Popolo della libertà è un ...