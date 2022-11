Causio | «Sono assolutamente contrario alla disputa dei mondiali di calcio in questo periodo»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Francoha parlato (e criticato) ladeidiin Qatar indell’anno Francoha parlato a Vicenza a margine del 22/o Galà delTriveneto delladeiin Qatar tra autunno e inverno. PAROLE – «deidiin, a cavallo tra autunno ed inverno è una cosa che non hasenso. A queste date per ierano tutti contrari ma lo hanno fatto lo stesso efine è stato ...

SPORTFACE.IT

assolutamente contrario alla disputa dei mondiali di calcio in questo periodo, a cavallo tra autunno ed inverno è una cosa che non ha assolutamente senso'. Queste le parole di Francoa ...... 'sempre stato juventino. Da piccolo andavo a dormire con la maglia bianconera. Lo scontro ci ... C'erano Haller,, Capello. Ricordo i derby: sulla panchina del Toro sedeva Giagnoni col ... Franco Causio contro Qatar 2022: "Non ha senso, è anomalo" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La rivisitazione di alcune partite giocate dalla Juventus; storie di vittorie e di sconfitte per riassaporare e rivivere antiche emozioni ...