Cattiva coscienza | sono iniziate le riprese del nuovo film di Davide Minnella

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 novembre 2022)ufficialmente cominciate ledel, secondo lungometraggio diinterpretato da Francesco Scianna, Filippo Schicchitano e Matilde Gioli.ufficialmente in corso ledi, il secondodi: il regista è principalmente conosciuto per il successo ottenuto da La cena perfetta, pellicola in cui Carmine, un camorrista che gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi, si ritrova costretto a collaborare con una autentica chef, Consuelo, che invece è alla ricerca della perfezione in cucina., il ...