Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas emozionati per la laurea al college del figlio Dylan

(Di lunedì 14 novembre 2022) Per tutti i genitori quello dellaaldel proprioo figlia è un giorno molto importante. Si tratta del giorno in cui entrano ufficialmente nel mondo degli adulti e per la maggior parte dei genitori è un momento di vero orgoglio. Perfino le grandi star comehanno provato sensazioni simili nel vedere il loromaggiorersi. ShutterstockQuelli disono nomi ben noti a tutti noi. I due si sono sposati nel novembre 2000 e sono inseparabili da allora. Durante la settimana del Memorial Day si trovavano a Providence, Rhode ...

Vanity Fair Italia

La sua incredibile storia è diventata famosa in tutto il mondo grazie a Steven Spielberg, che a lui si è ispirato per il celebre film 'The Terminal' con protagonisti Tom Hanks eJones. ...... gli occhi incappucciati hanno bisogno di un make up specifico, tra cui tonalità dark, linee di eyeliner e mascara volumizzanti di Eleonora Gionchi E mma Stone,- Jones, Blake Lively (... Catherine Zeta Jones, 53 anni, bellezza no make-up in un selfie con Michael Douglas (dai capelli lunghi e castani) Nella giornat di ieri è venuto a mancare Mehran Karimi Nasseri, la cui storia ispirò il film The Terminal, diretto da Steven Spielberg.È morto all’aeroporto di Parigi Roissy-Charles de Gaulle Mehran Karimi Nasseri, il rifugiato iraniano che ispirò il celebre film “The Terminal” con Tom Hanks e Catherine Zeta Jones. Il 78enne ha vissu ...