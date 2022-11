Caterina Banti | “Molte opportunità per le donne nella vela di oggi”

... Gregorio Paltrinieri (1500 sl e nuoto di fondo 10 km), Thomas Ceccon (100 dorso) e Nicolo' Martinenghi (100 rana), ma anche Elena Micheli (pentathlon moderno), Ruggero Tita e(vela - ...... capitale degli Emirati Arabi, la consegna dei due premi agli italiani Ruggero Tita enelle rispettive categorie individuali della vela maschile e femminile. Dopo il giovane Marco ...Solo ai Collari d'Oro possono comparire sullo stesso palco, in pochi minuti, Gregorio Paltrinieri e Pecco Bagnaia, Benedetta Pilato e la Nazionale campione del mondo di volley. Per non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...