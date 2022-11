Calcio News 24

Napoli - Antonioha parlato così alla Bobo Tv in vista di Atalanta Napoli : "Ho rivisto una grande Atalanta dopo la scoppola contro la Lazio. La squadra dipuò fare ancora una stagione super. Si ...ha dichiarato che a risolvere il match è stato Di Maria, aggiungendo di non essere convinto ... secondo alcuni rumors giornalistici piacerebbero Zidane, Tuchel, Conte e. © ... Cassano su Gasperini: «Ha ragione. L'Atalanta faccia chiarezza sugli obiettivi» Antonio Cassano su Atalanta-Inter di ieri Antonio Cassano dice la sua in merito alla sfida di ieri pomeriggio tra Atalanta e Inter tramite la consueta rubrica Habla Antonio, appuntamento fisso nel day ...Parla chiaro Giampiero Gasperini in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro l’Inter, la terza di fila e la quarta in cinque partite Il tecnico di Grugliasco parla dritto alla società cercan ...