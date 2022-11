Caso D’Onofrio | Dda trasmette gli atti alla Figc | intanto lui non risponde alle domande del gip

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nelle ultime ore la Dda di Milano ha inviatouna copia deglirelativi all’inchiesta per narcotraffico internazionale a carico, tra gli altri, di Rosario, l’ormai ex procuratore capo dell’Aia, finito in carcere giovedì scorso nell’indagine coordinata dai pm Rosario Ferracane e Sara Ombra. Nella giornata di domani ci sarà una riunione d’urgenza del consiglio federale convocata dper discutere di questa vicenda. Nel frattempoè accusato di essersi occupato della “logistica” di carichi di droga e venerdì ha deciso di avvalersi della facoltà di nonre dopo l’ultimo arresto, sulla base di ordinanza cautelare, interrogato dal gip Massimo Baraldo., nonostante l’arresto del 2022 ...

Il ministro dello Sport: "Occorre recuperare la credibilità". E sullo scandalo ginnastica: "Credo nelle pene giuste, non in quelle esemplari". Abodi: "Niente rateizzo tasse per la Serie A, ma favoriremo la ...Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine della cerimonia dei Collari'Oro, parlando del, il procuratore dell'Aia arrestato nei giorni scorsi. '...