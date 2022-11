Casa GF Vip non sarà più a Cinecittà | cambia tutto | retroscena e anticipazioni

... confessando di sentirsi come un'adolescente e di cercarlo in ogni angolo della. L'ex tronista,... Gf, Nikita Pelizon in lacrime dopo il rifiuto di Luca Onestini La modella triestina non ha ...... una delle concorrenti della settima edizione del ' Grande Fratello' in onda su Canale 5, ha ... nonostante avesse detto di non voler fare nessuna scenata nella. Sempre a Sarah ha voluto ...(Adnkronos) – Il focolaio Covid all’interno della casa del Grande fratello Vip “non è un caso strano, proprio in contesti come questo esplodono i cluster. Certo che se dovessero aumentare i contagi tr ...Condividi su Lunedì 14 novembre 2022, dalle 21:30, è andata in onda in Canale 5 la diciassettesima puntata del reality GF Vip 7. Alla conduzione Alfonso Signorini con le opinioniste Sonia Bruganelli e ...