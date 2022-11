Carteinregola compie dieci anni | un’occasione per chiedere un cambio di passo alle istituzioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Come valutano i cittadini l’operato di un’Amministrazione regionale in vista di un nuovo appuntamento elettorale? Soprattutto cosa ne sanno? Purtroppo ben poco. Difficile, per un cittadino comune, osservare ricadute concrete, ma anche essere informato delle decisioni prese. A parte qualche minoranza che legge brandelli di notizie sui giornali – se le riportano – o che è interessata direttamente da qualche provvedimento che investe una categoria di appartenenza, i più si affidano a slogan ed eventi intercettati sui social, o a quella che appare la personalità dei candidati e, assai meno, ad appartenenze pregresse. Ma molti elettori, se andassero a leggere i testi di quello che viene votato dalla giunta o dal consiglio regionale, in questo caso del Lazio, come qualche volta facciamo noi di, e magari anche i resoconti stenografici delle sedute di Consiglio, ...