Carrefour | nuove assunzioni di diplomati e laureati

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Gruppo ricerca personale per i 1.450 punti vendita in Italia Il gruppo, azienda solida e strutturata che investe sull’innovazione e il digitale, effettueràperda inserire presso gli oltre 1.450 punti vendita presenti sul territorio nazionale, ai quali offre un ambiente di lavoro accogliente in cui tutti lavorano insieme per raggiungere obiettivi comuni. La ricerca è rivolta ad Addetti Cassa, che dovranno soddisfare i clienti fornendo loro tutte le indicazioni di carattere generale e consigliandoli nelle scelte di acquisto, gestire la merce nell’area vendita, nel reparto o corsia assegnata e garantire principalmente l’allestimento, il rifornimento degli scaffali e degli spazi espositivi e delle operazioni di cassa; Capi Reparto, che dovranno seguire le ...

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Colpaccio di Carrefour che si assicura la referenza di uno dei salmoni più interessanti al mondo. Innanzitutto per il luogo di provenienza, la Nuova Zelanda settentrionale e, ...