Caro energia | quanto consuma guardare la TV per ore? Lo abbiamo misurato

BrindisiOggi

Lo stanziamento previsto, di circa 9,1 miliardi di euro provenienti dall'extragettito fiscale, sarà utilizzato per finanziare interventi contro il. Tra le misure introdotte, il ...Capisco il tema dele il discorso bollette, ma mi pare che ospedali e case di riposo siano esenti dai ritardi sull'accensione del riscaldamento. Dunque perché ci hanno lasciati al freddo... Caro energia, bollette aumentate del 300 per cento, i commercianti: "Rischiamo il fallimento" - Brindisi Oggi, news Brindisi notizie Brindisi e provincia L’esecutivo starebbe lavorando su un doppio binario: finestre per l’uscita anticipata, per esempio a 62 o 63 anni con un “congruo” numero minimo di anni di contributi, ma anche incentivi per chi decid ...Economia - L'Osservatorio Conti Pubblici fa i conti di quanto costa prorogare gli aiuti per famiglie e imprese a tutto il 2022 e per il 2023 per contrastare il caro ...