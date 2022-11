Caro bollette | pub e ristoranti inglesi riducono orario e chiudono prima

(Di lunedì 14 novembre 2022) Londra, 14 nov. (Adnkronos/Dpa) - Ilin Gran Bretagna fa chiuderei pub. Più di un quinto deie locali britannici ha ridotto l'di apertura negli ultimi tre mesi nel tentativo di ridurre i costi dell'energia. Lo rivela un'indagine dell'Office for National Statistics (Ons) che ha dimostrato che in Gran Bretagna le aziende di ristorazione sono più propense, rispetto ad altri settori, a tagliare l'di lavoro per far fronte agli enormi aumenti delle. Gli analisti hanno rivelato che il 21% delle aziende del settore ha ridotto l'di lavoro giornaliero, pur restando aperto lo stesso numero di giorni nella settimana. Il 6% dei locali ha dichiarato di aver ridotto il numero di ore di lavoro due o più ...

la Repubblica

... che sono esentasse e che i datori di lavoro possono corrispondere in maniera del tutto volontaria ai dipendenti per far fronte al. Il bonus 3.000 euroin busta paga è stato ...I dati Movimprese nel terzo trimestre in cui appunto la questionedell'energia è stata più grave, evidenziano che le imprese attive in Umbria sono scese di 444 unità rispetto allo stesso ... Caro bollette, l'insostenibile pesantezza degli affitti Londra, 14 nov. (Adnkronos/Dpa) - Il caro bollette in Gran Bretagna fa chiudere prima i pub. Più di un quinto dei ristoranti e locali britannici ha ridotto l'orario di apertura negli ultimi tre mesi..Misura una tantum per ridurre i costi del servizio di fornitura di energia elettrica per l’anno 2022. Ecco chi può richiederlo ...