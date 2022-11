Career Day Università LUMSA | 30 aziende offrono oltre 360 assunzioni e 90 stage

RomaToday

Mercoledì 16 novembre 2022 si terrà all'Università LUMSA la quinta edizione deldell' Università LUMSA , un'occasione per s tudenti e laureati di tutti gli Atenei di incontrare aziende di rilevanza nazionale e internazionale alla ricerca di personale: ENGINEERING, ...Msc Crociere è pronta ad assumere oltre 750 persone in Italia nel corso dei prossimi mesi e per selezionare il personale, a Genova, parteciperà alorganizzato dalla Regione Liguria, all'interno del salone Orientamenti 2022 (15 al 17 novembre). Quella di Genova sarà la prima di numerose tappe " in Italia e all'estero " del programma ... Career Day alla Lumsa: trenta aziende alla ricerca di personale Mercoledì 16 novembre 2022 si terrà all’Università LUMSA la quinta edizione del Career day dell’Università LUMSA, un’occasione per studenti e laureati ...Genova. MSC Crociere è pronta ad assumere oltre 750 persone in Italia nel corso dei prossimi mesi. E tal fine partecipa al «Career Day» organizzato a Genova dalla Regione Liguria, nei giorni dal 15 al ...