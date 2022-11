Carambola nella notte | donna sbanda con l’auto e ne danneggia tre

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti (Bn) –di auto a San Marco dei Cavoti. L’incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone, si è verificatoin Corso Garibaldi, dove unaha perso il controllo della sua Fiat 500 e hato tre auto in sosta al lato strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare I rilievi ed accertare le cause del sinistro, mentre i vigili del fuoco del locale distaccamento hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

IlCuoioInDiretta

... in un campo ostico, contro una formazione molto scrupolosa sia in attacco checorrelazione ... Servono il contributo di Sottile e il talento di Nikolov per l'aggancio (22 - 22), ladi ...... chesul palo e finisce in fondo al sacco. Prima dell'intervallo Trapani sbaglia il tempo dell'uscita ma rimedia in qualche modo su Bubas.ripresa nuova incertezza dell'estremo ... Carambola sulla FiPiLi: due automobilisti intrappolati nelle lamiere - IlCuoioInDiretta 5,5 Tatarusanu Contribuisce al pasticcio dell’1-1, spiazzato dalla carambola su Thiaw. Evita l’autogol di Kalulu, quando l’elastico difensore rinviene su Jovic. 6 Kalulu Un po’ più deconcentrato del s ...Eris edizioni è lieta di annunciare il nuovo libro di Adam Tempesta, Carambola Dormiente, il terzo e attesissimo graphic novel del giovane e geniale fumettista.