Capricorno come Gesù | arriva lo short-film di Natale prodotto da Rogiosi

Il Riformista

Lunedì 21 novembre, alle 20.30, al Teatro Diana di Napoli saranno presentati il romanzo e lo short film "Gesù" , scritti da due giovani autori napoletani, Oreste Ciccariello e Gennaro Scarpato , che curano anche la regia del film. La produzione è di Rosario Bianco per Rogiosi Editore. ...... Toro , Gemelli , Cancro , Leone , Vergine , Bilancia , Scorpione , Sagittario ,, ... Le caratteristiche dello Scorpionetutti i segni d'acqua, il suo comportamento ha una forte ... “Capricorno come Gesù”, al Teatro Diana la presentazione del libro e del cortometraggio Lunedì 21 novembre, alle 20.30, al Teatro Diana di Napoli saranno presentati il romanzo e lo short film “Capricorno come Gesù”, scritti ...Lunedì 21 novembre, alle 20.30, al Teatro Diana di Napoli saranno presentati il romanzo e lo short film «Capricorno come Gesù», scritti da due giovani autori ...