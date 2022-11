Capitan Nemanja Petric | “Da parte nostra si sono visti miglioramenti | ma non ci possiamo accontentare”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Abbiamo giocato una buona gara di squadra, siamo rimasti lì punto a punto, abbiamo cercato di spingere per tutta la partita e abbiamo fatto alcune cose buone, altre invece meno bene. Ce la siamo giocata, prendiamo le cose positive di questo match”. Parola di Giulio Pinali, opposto della Emma Villas Aubay Siena, che ha chiuso il match contro Modena con 20 punti all’attivo, 9 dei quali realizzati in un bellissimo secondo set che i senesi hanno conquistato in grande stile. “Peccato – ha detto ancora Pinali al termine dell’incontro di ieri – per due finali di set nei quali potevamo fare qualcosa di più. Ci è mancata un po’ di lucidità ma dall’altradella rete c’era una grande squadra che ha cercato di metterci in difficoltà nei frangenti più delicati. Dobbiamo provare ad essere più pronti in quei momenti. Stiamo comunque facendo dei passi in avanti e non abbiamo ...