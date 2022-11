Canada | i convocati di Herdman per Qatar 2022 | c’è Davies

(Di lunedì 14 novembre 2022) La lista deidelper i Mondiali: tutti i calciatori chiamati dal ctper la rassegna Il commissario tecnico delJohnha diramato la lista deiper il mondiale in. Ci sono Alphonsoe Jonathan David, ecco la lista completa: Portieri: Milan Borjan, James Pantemis, Dayne St.ClairDifensori: Sam Adekugbe, Derek Cornelius, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitoria, Joel WatermanCentrocampisti: Stephen Eustaquio, Liam Fraser, Mark-Anthony Kaye, Ismail Kone, Jonathan Osorio, Samuel Piette, David WotherspoonAttaccanti: Tajon Buchanan, Lucas Cavallini, Jonathan David, Alphonso, Junior Hoilett, Cyle Larin, Liam Miller, Ike Ugbo L'articolo proviene da ...

