Calciomercato Napoli | individuato l’erede di Zielinski | “Può sostituire il polacco in caso di cessione”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 14 novembre 2022) Con l’ultimo turno di Serie A in archivio e i Mondiali alle porte, per le squadre di club è tempo di ricaricare le pile e godersi un po’ di relax in vista della ripresa. È già tempo però di, con i club che interverranno in quella che sarà la sessione di “riparazione”, dal primo gennaio in poi. Ilsi gode la vetta della classifica ed una distanza abissale dalla seconda in classifica, +8 sul Milan impronosticabile all’inizio della stagione. A gennaio non solo ripartirà il campionato, ma tornerà anche il mercato con molte situazioni spinose da risolvere nei rispettivi club. Gli azzurri guardano già al futuro e occhio aldi Piotrche si è messo in mostra proprio in-Udinese, al Maradona, con gli azzurri che sarebbero già a lavoro su Samardzic. (Photo by ...