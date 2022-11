Calcio | Pioli | ' vincere partite come contro la Fiorentina significa crederci'

(Di lunedì 14 novembre 2022) Parma, 14 nov. - (Adnkronos) - "La squadra è sicuramente cresciuta dal punto di vista mentale e credo che sappia riconoscere le opportunità... Dopo la brutta prestazione di Cremona, che è stato il nostro passaggio più critico e che ci ha danneggiato la classifica - con le ultime due vittorie il nostro sarebbe stato un ottimo inizio di campionato, tralasciando il campionato eccezionale del Napoli -, ieri sapevamo che dovevamo dimostrare di poter finire bene e con l'atteggiamento giusto; abbiamo giocato con grande intensità, incontrando un avversario che ci ha creato grandi difficoltà:queste, avere spirito e avere qualità, perché altrimenti se non hai qualità e spirito di squadra di alto livello questenon le vinci". Lo dice Stefano, ...

... ha mostrato coesione, anima e talento" Mg Milano 18/09/2022 - campionato diserie A / Milan - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: StefanoL'allenatore del Milan , ...Obiettivianalizza poi i traguardi stagionali ancora possibili per il Diavolo: "Abbiamo ... La sosta Non si sono mai giocate nella storia delcosì tante partite, quindi riposare sarà ..."Il Parma Calcio si stringe attorno a Stefano Pioli e alla sua famiglia in questo momento di lutto". Questo il messaggio di cordoglio del Parma nei confronti di Stefano Pioli, dopo il ...Calcio & Finanza, grazie all’aiuto dei dati di Stadiapostcards.com, ha analizzato le presenze degli spettatori negli stadi ...