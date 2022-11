Calcio femminile | l’Italia sfida l’Irlanda del Nord nell’ultimo match del 2022

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo la sconfitta casalinga di venerdì contro l’Austria (per 0-1),tornerà in campo domani sera alle ore 20:00 per disputare l’ultimodi questo. La squadra di Milena Bertolini affronterà in trasferta (a Belfast)delin un’altra amichevole che potrà essere utile per sperimentare in vista di un 2023 ricco di impegni. Oltre a Sara Gama, ai box per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, e ad Alice Tortelli, Agnese Bonfantini e Giada Greggi, giocatrici che hanno lasciato il gruppo già settimana scorsa per via di vari infortuni (al loro posto sono state chiamate dall’Under 23 Beatrice Merlo e Angelica Soffia), domani mancherà anche Cecilia Salvai a causa di un affaticamento muscolare al flessore della coscia destra. Ci saranno ...