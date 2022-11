Busta paga più ricca | ecco chi avrà l’aumento di stipendio nel 2023

(Di lunedì 14 novembre 2022) secondo le stime del ministro delle imprese Urso Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha spiegato come il taglio del cuneo fiscale avverrà gradualmente e “sarà per due terzi per il lavoratore e un terzo per l’azienda”. La manovra permetterà ai lavoratori di avere più soldi in. Urso, dal palco del forum piccola industria di Confindustria, ha dichiarato la necessità di “incentivare il lavoro nel nostro Paese, aumentando il divario tra chi vive con un sussidio dello Stato e chi vive contribuendo a creare un reddito per la sua famiglia e il suo Paese, perché dobbiamo alzare i salari”. Necessario dunque il taglio del cuneo fiscale. A tal proposito ha detto il ministro: “La rotta tracciata è sicuramente quella del taglio al cuneo fiscale, siamo consapevoli che è quello che serve e siamo certi che avverrà, gradualmente nel ...

... L'intervento viene incontro non solo ai dipendenti, i quali potranno beneficiare di nuove somme non imponibili in, che quindi non saranno "tassate" . Il vantaggio fiscale è anche datori ...Si allontanano invece, a sentire le ultime dichiarazioni del sottosegretario Durigon , gli incentivi per chi decide di restare con un aumento inche - era stato ipotizzato - potrebbe ... La busta paga con 1.200 euro in più all'anno per i redditi sotto i 35mila euro Pensioni e quota 41: il governo continua a fare rotta su provvedimenti per tamponare gli effetti della legge Fornero nel 2023. Claudio Durigon, della Lega, sottosegretario al ...Oltre all'adeguamento stipendiale infatti liquideremo le spettanze relative agli arretrati nella busta paga di novembre per tutto il personale interessato dal nuovo contratto, personale sanitario, ...