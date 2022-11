BTP Italia novembre 2028 | come sta andando il collocamento?

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ha preso il via oggi ildel nuovo BTPda regolamento, l’emissione è iniziata alle ore 9 e si è provvisoriamente chiusa alle ore 17,30 svolgendosi in parallelo con seduta ordinaria di Borsana. Ilriprenderà domani seguendo lo stesso orario (quindi 9-17,30) e proseguirà anche mercoledì 16. In tantissimi hanno già sottoscritto il nuovo BTP. Chi è incerto se comprare o meno il titolo (e, in caso affermativo, quanti BTPinserire nel proprio portafoglio) potrebbe spunti di riflessione nei dati parziali sul. Vero è che non bisognerebbe mai investire in una certa direzione perchè in tanti lo fanno tuttavia avere ...