Btp Italia 2022-2028 | nuova emissione | tasso minimo all' 1 | 60%

Gli ordini delsalgono a 2,1 miliardi di euro con oltre 63 mila contratti sottoscritti. La prima fase del periodo di collocamento è dedicata agli investitori retail e si concluderà il 16 novembre prossimo,...Ilha raggiunto la quota di un miliardo di euro, a poche ore dall'inizio del collocamento che, in questa fase, è dedicato agli investitori retail. Al momento sono stati sottoscritti oltre 30 ...Da lunedì 14 a mercoledì 16 sarà possibile sottoscrivere il nuovo BTp Italia, mentre la giornata del 17 è riservata agli investitori istituzionali. Il nuovo BTp Italia in collocamento ha scadenza 6 an ...(Teleborsa) - Partenza forte per la nuova emissione del BTP Italia. Il titolo è indicizzato al tasso di inflazione italiana, con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale ...